Вопрос автокефалии для Украины обсудят только после отчета экзархов - УПЦ КП

Вопрос томоса об автокефалии украинской церкви обсудят только после отчета экзархов, сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.
По его словам, экзархи Вселенского Патриарха только сегодня отбыли из Киева в Стамбул.
"Завтра (10.10) будут отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса. Поэтому сообщение, будто "Томос уже есть" - не соответствуют действительности, а информационно - вредны, потому что после волны "победы" пойдет волна "зрады", когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", - сообщил он.
Представитель УПЦ КП также отметил, что сообщения, будто "Томос уже есть" - не соответствуют действительности.
Напомним, во вторник, 9 октября, в Стамбуле (Турция) началось заседание Синода Вселенского патриархата, на котором возможно рассмотрение вопроса о автокефалии УПЦ.
7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.
Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.
14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.
Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.
Также Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.
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