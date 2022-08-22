«Гори-гори ясно!». ВСУ уничтожили ПВО оккупантов в Харьковской области

22 августа, 13:22
Российская зенитная самоходная установка «Шилка» (Фото:Скрин из видео ГНСУ)

Российская зенитная самоходная установка «Шилка» (Фото:Скрин из видео ГНСУ)

Украинские пограничники уничтожили российскую систему противовоздушной обороны в Харьковской области. В этом им помогали артиллеристы Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

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Военные нанесли точный удар по зенитной самоходной установке Шилка, которую россияне пытались скрыть в лесополосе.

«Пограничники с артиллеристами минуснули вражескую ПВО в Харьковской области. Гори-гори ясно! Да, чтобы не погасло», — говорится в сообщении ГНСУ.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/eoDtBSmwvLI

По состоянию на утро понедельника, 22 августа, подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины за сутки уничтожили 10 единиц летательной техники войск РФ.

В частности, семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты Калибр и вертолет Ка-52.

Также бомбардировочная и штурмовая авиация совершила около десяти авиаударов по позициям рашистов.

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Теги:   Харьковская область ПВО Война России против Украины

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