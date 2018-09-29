Вооруженное ограбление инкассаторов в Одессе: медики рассказали о состоянии раненых

Состояние одного из пострадавших во время нападения на инкассаторов в Одессе тяжелое, он находится в реанимации в бессознательном состоянии.

Об этом сообщил главврач городской клинической больницы №11 Николай Турчин, пишет УНИАН.

"Состояние тяжелое, во время операции осколки пули извлечены", - сказал он.

Медик добавил, что пуля повредила бедренную артерию, у инкассатора большая кровопотеря. Кроме того, у него перелом шейки бедра, необходима еще одна операция.

У другого инкассатора было ранение в пятку. Его прооперировали, состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в Одессе вооруженные грабители напали на сотрудников частной инкассаторской фирмы и украли более трех миллионов гривен. В результате один инкассатор получил огнестрельное ранение в ногу, второго подстрелили в бедро. Пострадавшие госпитализированы.

Обменник, где произошло ограбление, расположен напротив апелляционного админсуда.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения