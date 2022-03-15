МВД выдало гражданским десятки тысяч единиц оружия — Монастырский 15 марта, 03:35 Цей матеріал також доступний українською Денис Монастырский (Фото:Денис Монастырский/Facebook)

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский заявил, что с начала войны России против Украины гражданским были предоставлены десятки тысяч единиц оружия.

«Каждый гражданин Украины может обратиться в управления полиции, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований, территориальных громад, и получить соответствующее оружие. Речь идет в первую очередь об автоматическом оружии. Мы уже выдали несколько десятков тысяч автоматов по стране», — заявил Монастырский.

Он отметил, что сейчас начата работа МВД также в Волынской и Ровенской областях.

«Сегодня, в связи с угрозой со стороны Беларуси, мы также работаем в Волынской и Ровенской областях по раздаче оружия, и обязательно оружие раздается также в Харьковской области, в тех областях, которые являются прифронтовыми, а также в Киеве и Киевской области», — сообщил министр в эфире украинского ТВ.

10 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об участии гражданских в защите Украины от полномасштабного вторжения России.

Согласно тексту законопроекта, гражданские (граждане Украины, иностранцы и люди без гражданства, которые на законных основаниях находятся в Украине) могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы и наравне с военнослужащими использовать его против военных страны-агрессора. Разрешено использовать также собственное оружие, в частности, наградное, спортивное и охотничье. После завершения военного положения полученное от государства оружие и патроны нужно будет в течение десяти дней сдать в полицию.

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