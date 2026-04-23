Военный ТЦК пытается снять мужчину с крыши на Волыни: в военкомате прокомментировали резонансное видео

После распространения в соцсетях видео, на котором заметно, как военные силой снимают с крыши частного дома мужчину в селе Струмовка, который пытался от них убежать, Волынский ОТЦК и СП предоставил разъяснения относительно этих событий.

Соответствующее заявление Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки обнародовал на своей Facebook-странице.

Там отметили, что во время мероприятий по оповещению населения представители ТЦК вместе с полицейскими обнаружили автомобиль, водитель которого, заметив группу оповещения, пытался избежать проверки и не реагировал на требования остановиться.

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«Впоследствии гражданин оставил авто, забежал на территорию частной застройки и поднялся на крышу. Находясь там, он просил помощи из-за страха высоты, но в то же время избегал контакта. Для безопасного спуска ему была предоставлена лестница, которую он поднял на крышу, однако около 10 минут не пользовался ею», — говорится в сообщении.

Волынский ОТЦК говорит, что при попытке помочь мужчине спуститься военный поднялся на крышу. Там между ними возникла потасовка, в результате чего оба упали.

Как сообщает BBC, на одном из видео в соцсетях видно, что некоторое время мужчина действительно был один на крыше дома. У него там была лестница, а военный ТЦК пытался с ним разговаривать.

На видео слышно, как представитель территориального центра комплектования говорит мужчине слова «доиграешься». Также он и обращается к людям, которые снимают видео за забором дома, этого не делать. Затем военный сам забирает лестницу с крыши, чтобы залезть туда к мужчине.

Далее на видео видно, как к гражданину, который все еще лежал на траве, подбежали остальные из группы оповещения, в том числе, вероятно, и полиция.

Судя по кадрам потом, несколько мужчин за руки и ноги понесли его с собой.

По словам территориального центра комплектования, впоследствии гражданин сказал, что сознательно пытался избежать общения, поскольку находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

Сейчас его доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Ведомство говорит, что телесных повреждений мужчина не получил.