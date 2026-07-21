На Волыни в ходе эксгумации обнаружили останки 38 человек, погибших во Второй мировой войне

В ходе эксгумации на территории бывшего села Воля-Островецкая в Волынской области были обнаружены останки 38 человек, погибших во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти, руководитель мемориально-поискового центра «Доля» Святослав Шеремета, пишет Укринформ.

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По его словам, к седьмому дню исследований украинские и польские специалисты обнаружили останки 38 человек. Накануне эксперты эксгумировали останки пяти человек, а еще семи — в течение следующего дня.

Обнаруженные останки передадут антропологам для исследования.

Параллельно продолжаются поисковые работы на территории бывших сёл Воля-Островецкая и Островки. Специалисты используют свидетельства местных жителей и анализ аэрофотоснимков. По состоянию на 21 июля новых захоронений не обнаружено.

После завершения работ в Воле-Островецкой украинская и польская команды планируют провести эксгумацию останков из захоронения, обнаруженного ранее на территории бывшего села Островки. Работы, согласно предварительным планам, продлятся до 7 августа.

Работы по эксгумации на территории бывших сел Островки и Воля-Островецкая начались 14 июля. С украинской стороны их проводит команда учреждения «Волынские древности», а с польской — представители Института национальной памяти Польши и Вроцлавского медицинского университета. Надзор и консультационную поддержку обеспечивают специалисты мемориально-поискового центра «Доля» по заказу Украинского института национальной памяти.

Что известно о поисковых работах, связанных с погибшими во время Волынской трагедии

В мае 2025 года в рамках сотрудничества Украины и Польши по вопросу Волынской трагедии был завершен полевой этап эксгумационных работ в селе Пужники Тернопольской области. Были обнаружены останки 42 человек. ДНК-тесты проводятся на территории Польши.

30 сентября 2025 года украинские исследователи из львовского мемориально-поискового центра «Доля» провели эксгумационные работы в польском селе Юрково (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства.

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Они предполагали, что на этом месте могли быть похоронены до 18 бойцов Украинской повстанческой армии (УПА), погибших в бою с польской Армией Людовой при защите местных украинцев от депортации.

Волинська трагедія. Ключові події Инфографика:

В конце 2025 года Украина выдала Польше новые разрешения на проведение поисковых работ в Тернопольской и Волынской областях. Поисковые работы запланированы на 2026 год.

23 марта 2026 года в селе Углы Ровненской области украинские и польские специалисты приступили к поисково-эксгумационным работам с целью обнаружения жертв Волынской трагедии. В конце марта стало известно, что массовых захоронений поляков на этой территории не обнаружили.

17 июля Зеленский сообщил, что украинская сторона откроет все архивы Службы безопасности и Службы внешней разведки, касающиеся трагических событий на Волыни 1943−1944 годов.