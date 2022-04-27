Волынская область с начала войны приняла более 60 тысяч беженцев — ОВА 27 апреля, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Беженцы, спасающиеся от российского вторжения (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабной войны России против Украины, Волынская область приняла и обеспечила необходимым 60 948 внутренне перемещенных лиц.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщил председатель Волынской ОВ Юрий Погуляйко в Telegram.



«Статус ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) получили 52 402 человека, что составляет 36 256 семей. Из них 33 528 женщин, 18 874 мужчин и 16 914 детей», — сказал Погуляйко.

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Отмечено, что за прошедшие сутки расселено 600 внутренних переселенцев. Сейчас в области 4000 свободных мест для поселения, речь идет о частном секторе, гостиницах, коммунальных заведениях, хостелах и т. д.

Напомним, что до конца текущего года Украину могут покинуть более восьми миллионов человек, сообщила представитель Агентства ООН по делам беженцев Шабия Манту.

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