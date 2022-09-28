«Бизнес должен работать». В Волынской области изменили продолжительность комендантского часа

28 сентября, 10:33
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Волынская облгосадминистрация (Фото:www.facebook.com/voladm.gov.ua)

Волынская облгосадминистрация (Фото:www.facebook.com/voladm.gov.ua)

Со среды, 28 сентября, в Волынской области изменено время комендантского часа.

Об этом сообщил глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко в Telegram.

По его словам, комендантский час продлится с 00.00. до 05.00 часов.

Глава области заявил, что соответствующий приказ подписал, учитывая многочисленные обращения коллективов учреждений и предприятий.

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«Бизнес должен работать, а люди должны иметь возможность вовремя вернуться домой», — написал он.

Ранее комендантский час в области длился с 23:00 вечера до 05:00 утра.

Находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск.

С понедельника, 26 сентября в Житомирской области изменена продолжительность комендантского часа. Согласно решению Совета обороны области с 26 сентября, комендантский час в области будет начинаться в 24:00 и продлится до 5:00 утра.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Комендантский час Волынская область Война России против Украины

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