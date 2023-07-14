Через лист чиновників. Львівська волонтерська кухня змушена зупинити свою роботу 14 июля, 17:29 Львовская Волонтерская кухня сообщила, что вынуждена прекратить свою работу с 25 июля из-за письма чиновников Львовской области (Фото:Oksana Mazar/ Facebook)

Львовская волонтерская кухня, которая работала более девяти лет со времени развязанной войны страной-террористом РФ против Украины, вынуждена прекратить свою деятельность с 25 июля.

Об этом сообщила координатор Львовской волонтерской кухни Оксана Мазар в Facebook.

Координатор приобщила к своему сообщению письмо от руководства Департамента образования и науки во Львовской области. В нем указано, что помещение, где размещается волонтерская кухня, нужно освободить для проведения «реконструкции помещения».

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Фото: Facebook/ Oksana Mazar

Фото: Facebook/Oksana Mazar

Одна из основательниц Львовской волонтерской кухни и народный депутат от фракции Европейская Солидарность София Федина прокомментировала такие действия местных чиновников.

«Администрация выгоняет Львовскую Волонтерскую Кухню из помещения, где последние несколько лет волонтеры производят тонны продуктов для нужд передовой. Львовская облгосадминистрация не предоставляет адекватного удобного и доступного помещения в качестве альтернативы. И после 10 лет работы Волонтерская кухня вынуждена прекратить работу», — написала Федина в своем Facebook.

Народный депутат также просит о помощи волонтеров, журналистов и международных волонтеров, чтобы поднять огласку по таким действиям местных чиновников, чтобы сохранить проект Львовской волонтерской кухни.

«Потому что во время войны преследовать, закрывать волонтерские проекты в угоду большим отмыванием средств — не допустимо!» — резюмировала София Федина.