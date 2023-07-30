«До Архангельска не долетят. Пока что». Притула и Стерненко показали беспилотники для Сил обороны — видео 30 июля, 17:28 Волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко показали на видео беспилотники, которые пойдут на нужды Сил обороны (Фото:Скриншот из видео Сергей Притула/Facebook)

Волонтер Сергей Притула опубликовал видео, на котором вместе с волонтером и блогером Сергеем Стерненко показали беспилотные летательные аппараты, которые будут переданы на нужды Сил обороны.

Об этом говорится в сообщении волонтера на странице в Facebook.

«Мы понятия не имеем, что же может летать в Москву! И уверяем, что вы, кто донатил на месть, здесь гарантированно не причастны. Дальше будет, это только пристрелка», — написал Притула.

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Волонтер Сергей Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, что показанные беспилотники являются результатом сборов, которые организовали оба волонтера еще с октября 2022 года.

«Просто напомню, что старт этому сбору они (россияне — ред.) же и спровоцировали ракетными ударами 10 октября 2022 года. Да, мы еще не догнали россиян по огневой мощи средств воздушного нападения и не нанесли им критических разрушений, но это впереди. Процесс идет. И речь не только об этом сборе. А о сопротивлении украинцев в широком смысле», — написал Стерненко.

Волонтер добавил, чтобы россияне привыкали, ведь именно они «посеяли войну» и они «подавятся ее последствиями».

10 октября 2022 года украинские волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко начали сбор средств. По словам организаторов сбора, главной целью является «месть» россиянам за начало обстрела энергетической инфраструктуры Украины.

4 января в интервью для Суспильного Притула заявил, что сбор «в отместку» предусматривает закупку дронов дальностью полета от 650 до 800 километров на территории страны-агрессора РФ.

10 января Притула и Стерненко опубликовали первые результаты покупок дронов. Уже 10 мая оба волонтера показали кадры запуска дронов, а также прокомментировали взрывы на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ.

