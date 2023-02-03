Двое волонтеров из Норвегии получили ранения при обстреле Бахмута
Сандер Серсвен Трелвик и Симон Йонсен (Фото:VG)
Волонтеры-медики из Норвегии Сандер Сёрсвен Трелвик и Симон Йонсен получили ранения при обстреле оккупантами Бахмута.
Об этом сообщает VG.
Симон Йонсен рассказал, что в четверг, 2 февраля, они с Трелвиком приехали для эвакуации нескольких пострадавших от обстрелов людей. После того, как волонтеры прибыли на место, по ним начался российский обстрел.
«Они дважды бомбили по одному и тому же месту. Потом начали обстрел района, когда увидели, что мы выжили», - заявил волонтер.
Он отметил, что несколько человек, которые были с ними, погибли. Мать Трелвика рассказала, что ее сын получил ожоги 30-40% тела и получил осколочные ранения.
В настоящее время власти Норвегии готовят эвакуацию раненых через Польшу домой. В МИД Норвегии сообщили, что им известно о ранениях волонтеров.