Два британских волонтера, пропавшие в районе Соледара, погибли при попытке эвакуации 24 января, 22:07 Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри (Фото:Sky News)

Два британских волонтера Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, которые считались пропавшими без вести, погибли на востоке Украины во время попытки гуманитарной эвакуации, сообщает BBC со ссылкой на семью Пэрри во вторник, 24 января.

Родные волонтера рассказали, что те пытались провести эвакуацию из Соледара, за который сейчас продолжаются ожесточенные бои.



«Он [Крис Пэрри] оказался в Украине в марте, в самый темный час в начале российского вторжения, и помог тем, кто больше всего в этом нуждался, спас более 400 жизней и множество брошенных животных», — добавила семья.

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Sky News со ссылкой на семью Бэгшоу пишет, что он и Пэрри пытались спасти пожилую женщину из Соледара, когда в их машину попал артиллерийский снаряд.

«Эндрю самоотверженно пошел на большой личный риск и спас множество жизней; мы любим его и очень гордимся тем, что он сделал.

Sky News сообщало, что до полномасштабного вторжения России в Украину 28-летний Пэрри работал тренером по бегу в английском Челтнеме. 47-летний Бэгшоу жил в Новой Зеландии и занимался научными исследованиями в области генетики. По словам его семьи, он приехал в Украину, потому что считал это правильным поступком.

В полиции Донецкой области сообщали, что связь с волонтерами пропала 6 января, когда они выехали из Краматорска в Соледар.

В пресс-службе российского олигарха, хозяина кремлевской ЧВК Вагнера Евгения Пригожина позже заявили, что в Соледаре нашли тело одного из волонтеров, эта информация не была подтверждена.