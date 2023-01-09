Два волонтера из Британии исчезли около Соледара — Нацполиция 9 января, 16:15 Полиция разыскивает двух волонтеров из Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри (Фото:Національна поліція України/Facebook)

Полиция Донецкой области разыскивает двух волонтеров из Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри, с которыми пропала связь в пятницу, 6 января.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данным полиции, 6 января, в восемь часов утра граждане Великобритании в возрасте 28 и 48 лет выехали из Краматорска в Соледар.

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Сообщении об их исчезновении поступило в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции 7 января около 17:15.

Полиция возбудила уголовное производство по п. 1 ч.2 ст. 115 (пропавшие без вести).

Правоохранители призывали украинцев сообщать в полицию информацию о пропавших.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Несколько недель за Соледар ведутся ожесточенные бои. Ранее сообщалось, что российские оккупанты предприняли попытку взять Соледар штурмом, однако из-за понесенных в ходе этого потерь были вынуждены отступить.