Два волонтера из Британии исчезли около Соледара — Нацполиция

9 января, 16:15
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Полиция разыскивает двух волонтеров из Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри (Фото:Національна поліція України/Facebook)

Полиция разыскивает двух волонтеров из Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри (Фото:Національна поліція України/Facebook)

Полиция Донецкой области разыскивает двух волонтеров из Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри, с которыми пропала связь в пятницу, 6 января.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данным полиции, 6 января, в восемь часов утра граждане Великобритании в возрасте 28 и 48 лет выехали из Краматорска в Соледар.

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Сообщении об их исчезновении поступило в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции 7 января около 17:15.

Полиция возбудила уголовное производство по п. 1 ч.2 ст. 115 (пропавшие без вести).

Правоохранители призывали украинцев сообщать в полицию информацию о пропавших.

пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

Несколько недель за Соледар ведутся ожесточенные бои. Ранее сообщалось, что российские оккупанты предприняли попытку взять Соледар штурмом, однако из-за понесенных в ходе этого потерь были вынуждены отступить.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Великобритания Российская агрессия Волонтеры Соледар

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