Два волонтера из Британии исчезли около Соледара — Нацполиция
Полиция разыскивает двух волонтеров из Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри (Фото:Національна поліція України/Facebook)
Полиция Донецкой области разыскивает двух волонтеров из Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри, с которыми пропала связь в пятницу, 6 января.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
По данным полиции, 6 января, в восемь часов утра граждане Великобритании в возрасте 28 и 48 лет выехали из Краматорска в Соледар.
Сообщении об их исчезновении поступило в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции 7 января около 17:15.
Полиция возбудила уголовное производство по п. 1 ч.2 ст. 115 (пропавшие без вести).
Правоохранители призывали украинцев сообщать в полицию информацию о пропавших.
Несколько недель за Соледар ведутся ожесточенные бои. Ранее сообщалось, что российские оккупанты предприняли попытку взять Соледар штурмом, однако из-за понесенных в ходе этого потерь были вынуждены отступить.