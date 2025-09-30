На Черниговщине дети уже несколько лет подряд собираются в гараже и плетут маскировочные сетки — видео

30 сентября, 23:08
Несколько детей ежедневно работают над тем, чтобы спасти жизни военных (Фото: Скриншот видео / NV)

В маленьком гараже на Черниговщине группа детей ежедневно работает над тем, чтобы спасти жизнь военных. Они начинали с окопных свечей, а затем — благодаря донатам — перешли к плетению маскировочных сеток.

«Я считаю, что это полезная работа, потому что так мы сохраняем жизнь военным. Желаю, чтобы они поскорее возвращались домой к своим близким», — рассказали дети.

Волонтер Ирина Мальковец стала для них наставницей и второй мамой. Дети называют свое производство «Гараж Укроборонпром», разработали собственный логотип и даже авторскую технику плетения, что ускоряет работу.

https://www.facebook.com/media.NV/videos/1501363667553597

«Иногда до позднего вечера здесь сидим, когда очень срочные заказы есть. Когда военные говорят, на сколько помогает эта сетка, это мотивирует делать еще больше», — рассказывают дети.

За это время они изготовили более 800 сетей и не собираются останавливаться, пока помощь будет нужна.

«Если надо срочно, то они здесь до последнего. Бывает и по восемь, и по шесть часов. Минимум, что они здесь бывают, это 4−5 часов они каждый день здесь», — говорит наставница.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Черниговская область Дети Волонтеры Волонтерство Маскировочная сетка

