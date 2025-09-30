Несколько детей ежедневно работают над тем, чтобы спасти жизни военных (Фото: Скриншот видео / NV)

В маленьком гараже на Черниговщине группа детей ежедневно работает над тем, чтобы спасти жизнь военных. Они начинали с окопных свечей, а затем — благодаря донатам — перешли к плетению маскировочных сеток.

«Я считаю, что это полезная работа, потому что так мы сохраняем жизнь военным. Желаю, чтобы они поскорее возвращались домой к своим близким», — рассказали дети.

Волонтер Ирина Мальковец стала для них наставницей и второй мамой. Дети называют свое производство «Гараж Укроборонпром», разработали собственный логотип и даже авторскую технику плетения, что ускоряет работу.

«Иногда до позднего вечера здесь сидим, когда очень срочные заказы есть. Когда военные говорят, на сколько помогает эта сетка, это мотивирует делать еще больше», — рассказывают дети.

За это время они изготовили более 800 сетей и не собираются останавливаться, пока помощь будет нужна.

«Если надо срочно, то они здесь до последнего. Бывает и по восемь, и по шесть часов. Минимум, что они здесь бывают, это 4−5 часов они каждый день здесь», — говорит наставница.