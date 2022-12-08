В Украине погиб 20-летний волонтер из Швеции, который помогал эвакуировать раненых военных

8 декабря, 15:53
Поделиться:
В МИД Швеции подтвердили информацию о смерти своего гражданина в Украине (Фото:Branko Besevic/Unsplash)

В МИД Швеции подтвердили информацию о смерти своего гражданина в Украине (Фото:Branko Besevic/Unsplash)

В Украине погиб гражданин Швеции. По данным телеканала SVT, он был волонтером и помогал эвакуировать раненных украинских военных.

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило гибель своего гражданина. Ему было 20 лет. Семья уже проинформирована о случившемся.

Шведский телеканал уточнил, что мужчина погиб в результате столкновения с боевой машиной во время эвакуации раненого на фронте в районе Бахмута Донецкой области.

Видео дня

Он был волонтером медбатальона Госпитальеры.

Читайте также:
Оккупанты передали Украине тело британского волонтера со следами пыток. Утверждали, что он умер «от стресса»

В июле на передовой в Донецкой области погибли четыре иностранца, среди них — гражданин Швеции. Все они служили в рядах Интернационального легиона ВСУ. Они попали в засаду во время выполнения боевой задачи.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Швеция Волонтер Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X