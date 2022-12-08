В Украине погиб 20-летний волонтер из Швеции, который помогал эвакуировать раненых военных 8 декабря, 15:53 В МИД Швеции подтвердили информацию о смерти своего гражданина в Украине (Фото:Branko Besevic/Unsplash)

В Украине погиб гражданин Швеции. По данным телеканала SVT, он был волонтером и помогал эвакуировать раненных украинских военных.

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило гибель своего гражданина. Ему было 20 лет. Семья уже проинформирована о случившемся.

Шведский телеканал уточнил, что мужчина погиб в результате столкновения с боевой машиной во время эвакуации раненого на фронте в районе Бахмута Донецкой области.

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Он был волонтером медбатальона Госпитальеры.

В июле на передовой в Донецкой области погибли четыре иностранца, среди них — гражданин Швеции. Все они служили в рядах Интернационального легиона ВСУ. Они попали в засаду во время выполнения боевой задачи.