«Волохов Яр — наш». В Нацгвардии подтвердили освобождение еще одного населенного пункта в Харьковской области 9 сентября, 14:21 Над освобожденным от российских оккупантов Волоховым Яром подняли флаг Украины (Фото:Скриншот видео Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook)

Украинские военные освободили от российских оккупантов село Волохов Яр в Харьковской области.



Это официально подтвердили в восточном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.

Там опубликовали видео с военными и поднятием украинского флага. Его уже публиковали в Сети накануне.

Видео дня

«Харьковская область. Волохов Яр — наш», — говорится в сообщении.

Также замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о задержании коллаборанта — оккупационного руководителя администрации села Ивановка, недалеко от Волохового Яра.

Вечером 8 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал видео с украинскими военнослужащими, поднимающими флаг Украины над Балаклеей.

Район Балаклеи, а особенно расположенный неподалеку город Изюм, являются важными логистическими узлами армии страны-террориста для снабжения наступающих на Донбассе российских сил.



В вечернем обращении глава государства рассказал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более 1 тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов.

Ранее в Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Представитель Генштаба Алексей Громов также рассказал, что защитники Украины освободили Озерное Донецкой области, улучшили тактическое положение на Краматорском направлении и продвинулись вперед на Славянском направлении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.