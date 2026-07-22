Зеленский встретился с ветераном морской пехоты Волынским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Героем Украины, ветераном морской пехоты Сергеем Волынским. Они обсудили необходимые изменения и решения для формирования эффективной ветеранской политики.

Об этом в среду, 22 июля, Зеленский написал в Telegram.

По его словам, в ходе встречи также речь шла о ситуации в Силах обороны Украины и оценке процессов, происходящих в войсках.

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«Важно было услышать оценку ситуации в Силах обороны Украины», — отметил президент.

Зеленский поблагодарил Волынского за советы и готовность и дальше быть в команде государства.

Сергей Волынский (позывной Волына) — офицер, майор морской пехоты и Герой Украины, ставший одним из символов обороны Мариуполя и завода Азовсталь в 2022 году.

Во время полномасштабного вторгнения России в 2022 году Сергей Волынский был одним из командиров 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. В апреле 2022 года он стал исполняющим обязанности командира бригады и руководил обороной Мариуполя в условиях полного окружения города.

Вместе с подразделениями морской пехоты он прорвался на территорию завода Азовсталь, ставшего последним укрепленным районом украинских военных в Мариуполе.

В мае 2022 года, после завершения обороны Мариуполя, он попал в российский плен. В сентябре 2022 года Волынского освободили в ходе масштабного обмена пленными.

В 2022 году Волынскому присвоили звание Героя Украины за мужество, героизм и защиту государственного суверенитета Украины.

После возвращения из плена он занимается вопросами защиты прав военнослужащих и ветеранов, участвует в ветеранских инициативах и выступает за развитие эффективной политики поддержки защитников Украины.

16 июля Верховная Рада назначила большинство министров нового правительства; Министерство по делам ветеранов возглавил бывший глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

ZN.UA пишет, что некоторые военные и общественные активисты раскритиковали назначение на должность министра по делам ветеранов человека, который не имеет опыта работы с ветеранами и на собственном опыте не понимает, что значит быть ветераном.

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Ранее Ким в интервью «Главкому» призвал военнослужащих не идти в политику, поскольку считает их массовое участие в этой сфере нецелесообразным.

«У нас должны быть интеллектуальные руководители и депутаты, способные функционировать полноценно, а не однобоко. Поймите: я не против военных в политике, я их уважаю и люблю, и это взаимно. Просто считаю, что их массовое участие в этой сфере нецелесообразно. Люди с опытом управления или в сфере юриспруденции, а также в других областях, способные эффективно работать в громадах, — безусловно, нужны. И военные, думаю, обязательно будут представлены в депутатских корпусах — на уровне 30%. Но если политическое руководство и депутатский корпус будут состоять из военных на 100% — это путь, который ни к чему не приведет», — подчеркивал Ким.

С 20 июля Евгений Хмара был назначен исполняющим обязанности главы Министерства обороны Украины.

21 июля Президент провел совещание с командирами армейских корпусов Евгением Хмарой и Павлом Палисой, в ходе которого обсуждались усиление противовоздушной обороны на фронте, защита приграничных направлений и первоочередные потребности украинских военных.

Позже президент также сообщил, что заслушал доклад командующего оперативной группировкой «Восток» Виктора Николюка. Особое внимание они уделили ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки, а также определили первоочередные потребности.

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Александр Сырский покидает должность, а новым главнокомандующим станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.