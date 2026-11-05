Российский «военкор» Владимир Романов — автор блога Romanov Лайт с более чем 150 тыс. подписчиков — исчез из сети после того, как в конце октября сообщил о нежелании жителей оккупированного города Олешки Херсонской области ехать в Россию.

На это обратило внимание The Moscow Times в четверг, 5 ноября.

В комментариях к посту, в котором Z-блогер заявлял, что жители Олешек решили ехать в Украину, несколько его подписчиков заявили, что Романова задержали и отправили в тюрьму.

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Ранее Telegram-канал Агрегатор правды со ссылкой на источники, «близкие к силовым структурам», писал, что Романова «привлекут к уголовной ответственности» за публикацию материалов об операции в Олешках.

Пропагандистский канал Незыгарь предполагал, что Владимира Романова могли задержать в Севастополе.

Еще один провластный российский канал Кольцо Соломона отметил, что «Романов уже шестые сутки молчит», а пропагандисты по этому поводу ведут себя так, будто его «и не существовало» (хотя обычно «поднимают шум»).

30 октября Владимир Романов сообщил, что в Украину отправятся 17 автобусов с эвакуированными жителями Олешек, а в Россию — всего четыре. Через полчаса он удалил эти данные из поста, однако первоначальная версия сохранилась в сервисе Tgstat.

Романов, проживающий в оккупированном Севастополе, активно поддерживает агрессию РФ против Украины. Обычно он публиковал несколько постов в день, в которых одобрял действия российских войск и распространял «авторские фото и видео с фронта».

Гуманитарная операция в Олешках — главное

27 октября с 03:00 началось прекращение огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области. Было проведено разминирование дорог и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где без еды и медикаментов находились около 1700 человек.

30 октября стартовал основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолётах, а затем автобусами добрались до Украины. Также были эвакуированы те, кто захотел уехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

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31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

2 ноября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в рамках договоренностей с Москвой обе стороны не разглашают количество тех, кто выехал в Россию или в Украину.