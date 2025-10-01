Погиб коллаборационист Леонтьев из Новой Каховки, осужденный за похищение людей

Российская оккупационная власть пожаловалась на атаку дрона Баба-Яга, в результате которой был госпитализирован и впоследствии умер в больнице коллаборационист Владимир Леонтьев.

Утром 1 октября так называемый «губернатор» временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Леонтьев пострадал в результате атаки БПЛА и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Впоследствии Сальдо проинформировал, что Леонтьев скончался от полученных ранений.

В конце апреля 2025 года в Центре журналистских расследований сообщали, что Нововоронцовский районный суд заочно признал 61-летнего коллаборанта виновным в нарушении законов и обычаев войны за то, что в марте 2022 года он отдал приказ ВС РФ похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова, Леонтьеву дали 15 лет заключения.

Он являлся бывшим главой оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. В 2024 году его также заочно судили за похищение журналиста из Каховки Олега Батурина, мэра Таврийска Николая Ризака и секретаря Новокаховского городского совета Дмитрия Васильева. Как писал Детектор Медиа, пленных жестоко избивали, длительное время держали прикованными наручниками, лишали воды и пищи, давили на них психологически. Через девять месяцев после освобождения Васильев умер.