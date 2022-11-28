Защитники Украины уничтожили оккупантов, которые ударили по роддому в Вольнянске и убили младенца — ОВА 28 ноября, 16:36 При российском ударе по роддому в Вольнянске погиб младенец (Фото:t.me/tymoshenko_kyrylo)

Защитники Украины уничтожили российских оккупантов, которые ночью 23 ноября нанесли удар по родильному отделению в Вольнянске Запорожской области и убили младенца.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга в понедельник, 28 ноября.



«Есть подтвержденная информация об уничтожении этих расчетов, которые обстреливали из С-300, в частности, роддом. И наносились удары в пределах линии столкновения непосредственно по подразделениям врага», — сказал он.



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Старух также заявил, что Силы обороны Украины за прошлую неделю наносили удары по врагу в пределах Мелитопольской громады и Токмака.

Глава ОВА добавил, что в Запорожской области эффективно действует движение сопротивления: «Если бы не было движения сопротивления и не было информации, то действовать нашим ВСУ было бы гораздо труднее. Сейчас все работает, работает хорошо, ребята уничтожают врага. Ожидаем, когда сил и средств будет достаточно, и наши ВСУ освободят, как освободили Херсон, — также и Запорожскую область, и Мелитополь, и Энергодар, и Бердянск».

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что защитники Украины уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого войска РФ обстреляли роддом в Вольнянске Запорожской области.

В результате ракетного удара оккупантов по Вольнянску погиб мальчик, который родился два дня назад, его мать осталась жива. Кроме того, пострадали двое врачей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

