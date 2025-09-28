Партизаны нарушили логистику россиян в оккупированной Волновахе — Атеш

28 сентября, 07:53
Партизаны атаковали логистику россиян (Фото: Атеш / Telegram)

Партизанское движение Атеш сообщило об «ударе по логистике» россиян во временно оккупированном Волновахе в Донецкой области.

В сообщении говорится, что агент движения провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха, воспрепятствовав поставке боеприпасов, перевозке техники и личного состава.

В партизанском движении добавляют, что Волноваха — ключевой узел поставок на Запорожском и Херсонском направлениях.

Также уточняется, что нарушение логистики замедляет темпы боевых операций россиян, создавая цепочку сбоев в тылах оккупантов.

Атеш
Фото: Атеш

25 сентября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области партизаны в одной из воинских частей уничтожили бензовоз и УАЗ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   движение Атеш Волноваха Донецкая область Война России против Украины Российская агрессия

