Партизанское движение Атеш сообщило об «ударе по логистике» россиян во временно оккупированном Волновахе в Донецкой области.

В сообщении говорится, что агент движения провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха, воспрепятствовав поставке боеприпасов, перевозке техники и личного состава.

В партизанском движении добавляют, что Волноваха — ключевой узел поставок на Запорожском и Херсонском направлениях.

Также уточняется, что нарушение логистики замедляет темпы боевых операций россиян, создавая цепочку сбоев в тылах оккупантов.

Фото: Атеш

25 сентября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области партизаны в одной из воинских частей уничтожили бензовоз и УАЗ.