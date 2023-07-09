Волки Да Винчи показали, как отработали по оккупантам из затрофеенного Солнцепека 9 июля, 16:52 Волки да Винчи ударили по оккупантам из трофейного Солнцепёка (Фото:Отдельный батальон Волки Да Винчи / Telegram)

Бойцы батальона Волки Да Винчи ударили по российским оккупантам из трофейной ТОС 1А Солнцепёк.



Фото и видео работы системы опубликовали в соцсетях батальона.



Как отмечают Вовки да Винчи, это единственная такая система в Украине.

«Ее затрофеили ДУК (ныне 67-я бригада) в прошлом году под Киевом. И с тех пор шутили, что это любимая „игрушка“ Героя Украины, командира Дмитрия (Да Винчи) Коцюбайло», — рассказывают в бригаде.

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Но, добавляют там, это оружие используется достаточно редко из-за ограниченного количества боекомплекта и своей специфики.

На трофейном Солнцепёке побратимы выгравировали имя своего погибшего командира Да Винчи.

Утверждают, что на этот раз все попадания были точно в цель.

«Герои не умирают, и даже сейчас Да Винчи и его имя продолжают уничтожать врага» — отмечают Волки Да Винчи.

Дмитрий «Да Винчи» Коцюбайло погиб в боях за Бахмут 7 марта 2023 года в возрасте 27 лет. Дмитрий — активный участник Революции Достоинства, а с началом войны России против Украины на Донбассе в возрасте 18 лет ушел добровольцем на фронт.

В 2014 году он командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015-м стал командиром роты. В декабре 2021 года был удостоен звания Герой Украины. Был командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи.