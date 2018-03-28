Волкер объяснил нынешнее обострение на Донбассе особенностями конфликта

Нынешнее обострение на Донбассе связано с особенностями украинского конфликта, сказал Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью Голосу Америки.
По словам Волкера, конфликт на Донбассе имеет тенденции периодически усиливаться, а затем – угасать.
"Эта тенденция продолжается годами. Ранее в этом году и в феврале прошлого года был очень плохой период. Режим прекращения огня совсем не выглядел как прекращение огня. В сентябре уменьшилось количество нарушений, но поздней осенью обстрелы снова усилились. Эта тенденция остается", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что Волкер планирует посетить Киев и подконтрольную украинской армии часть Донбасса уже в конце апреля - начале мая.
Напомним, накануне штаб АТО сообщил об обострении ситуации на Донбассе. За трое суток боевики более 100 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное вооружение.
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