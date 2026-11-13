Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ: повреждены шесть резервуаров

В ночь на 13 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу Лукойл-Волгограднефтепереработка в России. На территории предприятия вспыхнул пожар.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, Волгоградский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которые, в частности, поставляются для нужд российской армии.

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В результате удара повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, установка гидроочистки, сливно-наливная эстакада, а также шесть резервуаров объемом по 2 тысячи кубометров каждый. На предприятии возник пожар.

Ранее российские СМИ писали о пожаре на Волгоградском НПЗ, возникшем после атаки дронов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку БПЛА и сообщил о «локальных возгораниях на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда». При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Российские НПЗ в огне

2 октября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, а вблизи нефтеперерабатывающего завода и химического предприятия Каустик было зафиксировано сильное зарево. Местные жители сообщали о пролете дронов и взрывах в разных районах города, при этом воздушная тревога, по их словам, не объявлялась.

7 октября агентство Reuters сообщило, что Волгоградский НПЗ полностью остановил переработку нефти после повреждения оборудования в результате атаки украинских дронов.