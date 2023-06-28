Россия днем ударила по селу в Харьковской области: возле своих домов погибли трое мужчин 28 июня, 14:00 Чем именно россияне нанесли удар по селу Волчанские Хутора, пока не сообщается (Фото:Національна поліція)

Днем 28 июня, около 12:00, Россия нанесла удар по Волчанской громаде Харьковской области. В результате обстрела погибли трое мужчин.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

По его словам, в результате обстрела сразу погибли трое гражданских жителей села Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

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«Информация уточняется. На месте работают экстренные службы. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил Синегубов.

Каким видом вооружения РФ нанесла удар, он пока не уточнил.