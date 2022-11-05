Прокуроры разоблачили служащего лесхоза, который помогал оккупантам разворовывать лес в Волчанске 5 ноября, 22:45 Коллаборант из лесхоза помогал оккупантам разворовывать лес в Волчанске (Фото:Харьковская областная прокуратура / Telegram)

Харьковская областная прокуратура разоблачила служащего лесхоза, который помогал россиянам вырубать лес на нужды ВС РФ в Волчанске.

По данным следствия, 34-летний служащий ГП Волчанское лесное хозяйство в июле пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией.

Оккупационные власти предложили ему повышение: занять должность "главного инженера" фейкового Волчанского лесхоза, на что мужчина согласился.

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Коллаборант наладил снабжение древесины российским войскам для строительства блиндажей и фортификационных сооружений против ВСУ.

Кроме того, "чиновник" агитировал коллег работать на оккупантов и обещал заработную плату в российских рублях.

Мужчине сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, Волчанск был освобожден в результате контрнаступления ВСУ в Харьковской области в начале сентября.