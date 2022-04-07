«Не работает, потому что разбомбили его» —

7 апреля, 09:15
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Железнодорожный вокзал в Николаеве (иллюстративное фото) (Фото:vokzal.org.ua)

Железнодорожный вокзал в Николаеве (иллюстративное фото) (Фото:vokzal.org.ua)

Российские оккупационные войска разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве и теперь он не работает.

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Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в Facebook.

Пользователи соцсети спросили, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, на что Сенкевич ответил: «Не работает, потому что разбомбили его».

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Он не уточнил, когда именно оккупанты атаковали вокзал в городе.

Сенкевич отметил, что из Николаева можно бесплатно эвакуироваться автобусами.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Вокзал Александр Сенкевич Война России против Украины

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