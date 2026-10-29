«Надо требовать большего, чем локальное прекращение огня»: Макрон отреагировал на удар РФ по вокзалу в Днепре

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на российскую атаку на железнодорожный вокзал в Днепре , где дрон попал в платформу рядом с поездом и электричкой.

Соответствующую публикацию Макрон написал в X в четверг, 29 октября.

Он выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу.

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«В этом контексте нам надо требовать гораздо большего, чем локальное прекращение огня, о котором договорились на местном уровне в Олешках. Это недопустимо, что Россия и дальше отвергает все подобные предложения, продолжает ставить на эскалацию и наносит удары по гражданскому населению», — написал Макрон.

Он отметил, что Европа должна «удвоить усилия для достижения справедливого и прочного мира и заставить Россию сесть за стол переговоров».

29 октября войска государства-агрессора РФ ударили реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в Днепре. Под ударом оказалась платформа, на которой находился поезд № 866 Днепр — Запорожье. На данный момент известно о 14 погибших и 14 пострадавших.

После удара по вокзалу в Днепре раздались новые взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о нескольких российских реактивных БпЛА в направлении города. После взрывов в части Днепра фиксировались перебои с электричеством.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу к решительным ответам на российскую эскалацию и к ужесточению санкций против Москвы.