«Надо требовать большего, чем локальное прекращение огня»: Макрон отреагировал на удар РФ по вокзалу в Днепре
Эммануэль Макрон выразил соболезнования Владимиру Зеленскому и всем украинцам (Фото: Aurelien Morissard/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на российскую атаку на железнодорожный вокзал в Днепре, где дрон попал в платформу рядом с поездом и электричкой.
Соответствующую публикацию Макрон написал в X в четверг, 29 октября.
Он выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу.
«В этом контексте нам надо требовать гораздо большего, чем локальное прекращение огня, о котором договорились на местном уровне в Олешках. Это недопустимо, что Россия и дальше отвергает все подобные предложения, продолжает ставить на эскалацию и наносит удары по гражданскому населению», — написал Макрон.
Он отметил, что Европа должна «удвоить усилия для достижения справедливого и прочного мира и заставить Россию сесть за стол переговоров».
29 октября войска государства-агрессора РФ ударили реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в Днепре. Под ударом оказалась платформа, на которой находился поезд № 866 Днепр — Запорожье. На данный момент известно о 14 погибших и 14 пострадавших.
После удара по вокзалу в Днепре раздались новые взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о нескольких российских реактивных БпЛА в направлении города. После взрывов в части Днепра фиксировались перебои с электричеством.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу к решительным ответам на российскую эскалацию и к ужесточению санкций против Москвы.