Гайдай о ситуации в Лисичанске: Тяжелые бои около города продолжаются с разных сторон

28 июня, 15:09
Вокруг Лисичанска продолжаются тяжелые бои (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Вокруг Лисичанска продолжаются тяжелые бои (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупационные войска хотят захватить Лисичанск как можно скорее, поэтому стянули туда свой резерв.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в видеообращении в Telegram.

«У нас, к сожалению, остался последний оплот области — это Лисичанск. И сейчас там идут с разных сторон тяжелые бои», — сказал он.

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По словам Гайдая, оккупанты перебросили много военной техники и личного состава. Однако при этом уже не называют конкретных сроков по захвату Лисичанска, поскольку оккупационные войска не могут уложиться в спущенные командованием даты.

«Наша задача — выдержать максимально долго, отбить все атаки, все наступления», — подчеркнул он.

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Также Гайдай рассказал, что у города осталось запасов продуктов и лекарств на несколько недель, в последние дни гумпомощь в город не завозится.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Лисичанск Сергей Гайдай Война России против Украины

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