Гайдай о ситуации в Лисичанске: Тяжелые бои около города продолжаются с разных сторон
Вокруг Лисичанска продолжаются тяжелые бои (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Российские оккупационные войска хотят захватить Лисичанск как можно скорее, поэтому стянули туда свой резерв.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в видеообращении в Telegram.
«У нас, к сожалению, остался последний оплот области — это Лисичанск. И сейчас там идут с разных сторон тяжелые бои», — сказал он.
По словам Гайдая, оккупанты перебросили много военной техники и личного состава. Однако при этом уже не называют конкретных сроков по захвату Лисичанска, поскольку оккупационные войска не могут уложиться в спущенные командованием даты.
«Наша задача — выдержать максимально долго, отбить все атаки, все наступления», — подчеркнул он.
Также Гайдай рассказал, что у города осталось запасов продуктов и лекарств на несколько недель, в последние дни гумпомощь в город не завозится.
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