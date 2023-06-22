Во время боевого задания. Воины Сил спецопераций Украины спасли раненых побратимов — видео

22 июня, 09:15
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Бойцы ССО Украины спасли раненых побратимов (Фото:t.me/ukr_sof)

Бойцы ССО Украины спасли раненых побратимов (Фото:t.me/ukr_sof)

Воины Сил специальных операций Украины спасли раненых побратимов во время боевого задания.

Об этом говорится в сообщении ССО в Telegram в четверг, 22 июня.

Во время выполнения боевой задачи группа подразделения Сил специальных операций вступила в огневой контакт с врагом.

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На том же участке в это время также находились и бойцы одного из пехотных подразделений Сил обороны. Во время боя несколько пехотинцев получили ранения.

Операторы ССО оказали раненым первую помощь и эвакуировали в безопасную зону.

Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 222 тысячи военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Силы спецопераций Война России против Украины

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