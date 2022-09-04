Юрист Минобороны рассказал, как будет проходить воинский учет женщин с 1 октября 4 сентября, 18:24 Постановка на учет женщин некоторых специальностей начнется 1 октября (Фото:mil.gov.ua)

Юрист Министерства обороны Владимир Смилка уточнил, как будет проходить постановка на учет женщин определенных специальностей с 1 октября.

В комментарии Суспільному Смилка напомнил, что сейчас в списке 14 специальностей, представительницы которых должны стать на учет. В то же время учет не означает мобилизацию. Женщины, которые станут военнообязанными, не смогут выезжать за границу во время военного положения.



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«Каждая женщина, которая заканчивает учебное заведение по соответствующей специальности, получила какую-то специальность. По этой специальности, если она предусмотрена в приказе, она должна прийти в территориальный центр комплектования для взятия на учет. Если женщина работает по такой специальности, но нет соответствующего образования, она тоже может направляться работодателем на учет», — объяснил эксперт.



Для взятия на учет нужны паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке и рождении детей, диплом и справка с места работы с указанием специальности. До конца года штрафовать за непостановку на учет не будут, уточнил Смилка. По словам юриста, сейчас в Минобороны изучают, нужно ли делать отдельный учет для женщин и как будет организована медкомиссия.

«Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в воинском учете… Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования», — также сказал Смилка.

31 августа заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что ведомство передало в Верховную Раду предложения изменений в законодательство по поводу добровольной постановки женщин соответствующих специальностей на учет. По ее словам, сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. Но в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.



В Министерстве юстиции Украины 21 марта 2022 года зарегистрировали новый приказ с обновленным перечнем специальностей и профессий, получив которые, женщины должны стать на учет. Этот перечень сократили до 14 специальностей и семи профессий.



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