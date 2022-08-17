Вениславский объяснил, как будут определять специальность женщин, которые должны стать на учет

17 августа, 17:02
Украинская военнослужащая (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Украинская военнослужащая (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Специальность женщин, которые подпадают под воинский учет в Украине, определяется их дипломом.

Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в среду, 17 августа.

Видео дня

Читайте также:
Женщины на войне. Парамедик Ласточка — о женщинах в армии, один окоп с мужем на двоих и потерю друга на фронте

«[Воинский учет касается] женщин, которые получили профессиональное образование по соответствующей специальности. То есть это не те, кто работает не по специальности, а те, у кого есть документ, подтверждающий их уровень квалификации», — объяснил он.

Читайте также:
Объясняет эксперт. Правила и процедура взятия женщин на военный учет в Украине — что изменилось
Читайте также:

Около 40 тысяч женщин проходят службу в рядах ВСУ (Фото:Министерство обороны Украины) Никто существенно не почувствует? Что известно о расширении перечня специальностей и профессий женщин для взятия на военный учет

Нардеп добавил, что к женщинам, чьи профессии и специальности внесены в соответствующий список и которые не станут на учет, сразу не будут применять жесткие санкции, но в будущем при уклонении от учета может наступить административная ответственность.

С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.

В Министерстве юстиции Украины 21 марта 2022 года зарегистрировали новый приказ с обновленным перечнем специальностей и профессий, получив которые, женщины должны стать на учет. Этот перечень сократили до 14 специальностей и семи профессий.

Как бороться за гендерное равенство в армии? – Катерина Приймак, Женское ветеранское движение

https://www.youtube.com/embed/eVQfcV55gcQ
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Верховная Рада Военнообязанные Женщины Воинский учет Украинские женщины Федор Вениславский Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

В Кремле добиваются заключения мира с Украиной, пока обладают неким военным потенциалом (Фото:Коллаж НВ)
Тайные сигналы от Путина /
Как кремлевский диктатор через турецкого президента пытается выйти на переговоры с Зеленским
17 августа, 16:43
Политика
Артем Ваганов
Финансовый советник iplan.ua, соучредитель iPlan Talks
Доллар. Покупать или продавать?

Курс гривны к доллару не покидает топ обсуждаемых тем. Война стимулирует спекулянтов искать, как заработать на курсовой разнице. НБУ, в свою очередь, пытается регулировать этот вопрос, внедряя ограничительные меры.

17 августа, 11:16
Эксперты
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
На стадии истощения. К чему идет и чем может закончиться война в Украине

Война, которую мы сейчас наблюдаем, когда оборона доминирует, а территории переходят из рук в руки, — это война на истощение. К чему она может привести?

17 августа, 08:05
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X