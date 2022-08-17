Вениславский объяснил, как будут определять специальность женщин, которые должны стать на учет 17 августа, 17:02 Украинская военнослужащая (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Специальность женщин, которые подпадают под воинский учет в Украине, определяется их дипломом.

Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в среду, 17 августа.



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«[Воинский учет касается] женщин, которые получили профессиональное образование по соответствующей специальности. То есть это не те, кто работает не по специальности, а те, у кого есть документ, подтверждающий их уровень квалификации», — объяснил он.



Нардеп добавил, что к женщинам, чьи профессии и специальности внесены в соответствующий список и которые не станут на учет, сразу не будут применять жесткие санкции, но в будущем при уклонении от учета может наступить административная ответственность.

С 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны будут стать на учет. После этого на них как на военнообязанных тоже будет распространяться ограничение на выезд.

В Министерстве юстиции Украины 21 марта 2022 года зарегистрировали новый приказ с обновленным перечнем специальностей и профессий, получив которые, женщины должны стать на учет. Этот перечень сократили до 14 специальностей и семи профессий.

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