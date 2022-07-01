Взятие на учет — с октября. ЦПД опроверг фейк о вручении повестки женщине 1 июля, 22:46 Россияне подделали повестку, якобы выданную женщине, с ошибками (Фото:Центр протидії дезінформації / Telegram)

Центр противодействия дезинформации при СНБО в пятницу, 1 июля, разоблачил российский фейк о повестке, якобы врученной женщине.

В Telegram-канале ЦПД опубликовано фото фейковой повестки с грубыми орфографическими ошибками. По данным ЦПД, фейк распространяли пророссийские каналы, утверждая, что повестку якобы вручили женщине.



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В Центре напомнили, что взятие женщин определенных профессий на учет начнется с 1 октября 2022 года.

Ранее в ЦПД напоминали:

с 1 октября 2022 года на учет будут брать женщин только тех профессий, которые определены в приказе Министерства обороны от 11 октября 2021 года № 313. Затем представительницы этих профессий будут военнообязанными и будут находиться в запасе ВСУ, Нацгвардии или других формирований;

женщины с несовершеннолетними детьми не подлежат призыву через мобилизацию;



все женщины, которые сейчас защищают Украину, делают это добровольно и/или по контракту;

в военное время женщин могут принять на службу и на службу в резерве только по контракту и добровольно.

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