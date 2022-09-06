Воинский учет женщин скоро официально сделают добровольным — Минобороны

6 сентября, 22:16
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Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Ограничений по поводу выезда женщин из Украины с 1 октября не будет. Об этом написала заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook во вторник, 6 сентября.

По словам Маляр, скоро официально будут приняты решения о том, что:

  • никаких ограничений для женщин по поводу выезда за границу с 1 октября не введут;
  • постановка женщин на воинский учет является добровольной.

Видео дня

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0nt8hN1MPuGfhx3m8hiocdfT4DhjkRxy4SZUTFjiFBxQUrDUK9cxhQ3t5DhLMibEql

Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны были стать на учет (не означает мобилизацию). Это предусмотрено приказом Минобороны № 313, но правила хотят изменить.

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Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что ведомство передало в Верховную Раду предложения изменений в законодательство по поводу добровольной постановки женщин соответствующих специальностей на учет.

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По ее словам, сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. Но в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

5 сентября профильный комитет Верховной Рады поддержал в первом чтении законопроект о добровольности воинского учета женщин в Украине. По словам народной депутатки Марьяны Безуглой, в Минобороны указали, что дату 1 октября изменят.

Как бороться за гендерное равенство в армии? – Катерина Приймак, Женское ветеранское движение

https://www.youtube.com/embed/eVQfcV55gcQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военнообязанные Министерство обороны Украины Воинский учет Украинские женщины Война России против Украины

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