Воинский учет женщин скоро официально сделают добровольным — Минобороны 6 сентября, 22:16 Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Ограничений по поводу выезда женщин из Украины с 1 октября не будет. Об этом написала заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook во вторник, 6 сентября.

По словам Маляр, скоро официально будут приняты решения о том, что:

никаких ограничений для женщин по поводу выезда за границу с 1 октября не введут;

постановка женщин на воинский учет является добровольной.

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Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны были стать на учет (не означает мобилизацию). Это предусмотрено приказом Минобороны № 313, но правила хотят изменить.



Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что ведомство передало в Верховную Раду предложения изменений в законодательство по поводу добровольной постановки женщин соответствующих специальностей на учет.

По ее словам, сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. Но в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.



5 сентября профильный комитет Верховной Рады поддержал в первом чтении законопроект о добровольности воинского учета женщин в Украине. По словам народной депутатки Марьяны Безуглой, в Минобороны указали, что дату 1 октября изменят.

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