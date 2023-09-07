Изменений в правилах пересечения границ для женщин пока не было — ГПСУ 7 сентября, 18:42 Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября (Фото:Минобороны Украины)

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что пока ограничения на выезд из Украины касаются только украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных категорий должностных лиц.

Демченко во время брифинга напомнил, что правила пересечения государственной границы утверждены постановлением Кабинета Министров Украины № 57, где указаны условия и категории людей, которым разрешено пересекать границу во время действия военного положения.

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«Все ограничения по выезду, действующие сейчас, касаются мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, а также категории должностных лиц или чиновников, определенных правительством», — сказал он во время брифинга.

Демченко добавил, что есть списки военнообязанных граждан, которые предоставляют пограничной службе государственные органы.

«Других моментов, изменений в правила по категории женщин не было. Если будут приняты изменения в правила пересечения государственной границы, будут обозначены четкие условия пересечения, четкая категория, тогда пограничники будут соблюдать все правила пересечения границы для граждан Украины», — сказал Демченко.

Ранее представитель президента в Раде Федор Вениславский сообщил, что в Украине женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. После этого они приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен.

7 октября 2022 года Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет.

В принятом законе говорится, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, берутся на воинский учет военнообязанных по их собственному желанию.

В принятом законе также осталась норма об обязательном воинском учете для медицинских сотрудников.