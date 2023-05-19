В Донецкой области погиб воин Волков да Винчи Юрий Юхимюк 19 мая, 11:36 Юрий Юхимюк (Фото:www.facebook.com/iamo.armyinform)

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб украинский воин из батальона Волки да Винчи Юрий Юхимюк.

Об этом сообщила Боратинская община в Facebook в четверг, 18 мая.

«17 мая 2023 года при выполнении боевого задания в г. Часов Яр Донецкой области погиб житель села Горькая Полонка Юхимюк Юрий Сергеевич. Погибшему Герою было 25 лет», — сказано в сообщении.

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В начале полномасштабной войны Юрий вернулся в Украину из Германии, где жил и работал.

В Министерстве обороны Украины рассказывали, что до начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину он не имел никакого армейского опыта, кроме военных тренировок, которые проводились для молодежи в Добровольческом украинском корпусе. Но несмотря на это приехал в Украину освобождать ее от оккупантов.

«24 февраля я позвонил своим друзьям, с кем когда-то проходил обучение в ДУК для юношей, и узнал, что они собирают вещи и идут в военкомат. Я сел в свое авто и поехал домой — в Украину. Несколько суток я пытался попасть в местную тероборону, но, узнав, что они будут стоять на блокпостах вокруг поселка, отказался от этой идеи», — рассказывал наводчик пушки батальона Вовки Да Винчи.

Но, имея твердые убеждения, он нашел вариант и с помощью друга попал в ряды ДУК Правый сектор.