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Воевавшего против Украины террориста из Енакиево приговорили к 10 годам

Сегодня, 10:06
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Осужденный террорист участвовал в боевых действиях на Светлодарской дуге

Константиновский городской районный суд Донецкой области признал 35-летнего жителя Енакиево виновным в террористической деятельности.

Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2016 года он присоединился к оккупационным силам РФ и был назначен оператором ПТУР.

Также отмечается, что злоумышленник принимал участие в боевых действиях в районе Светлодарской дуги.

Захватили его в мае 2018-го во время контртеррористических мероприятий на линии разграничения в Бахмутском районе.

Решением суда боевик был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги:   Светлодарская дуга Приговор Донецкая область ДНР

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