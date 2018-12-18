Воевавшего против Украины террориста из Енакиево приговорили к 10 годам Сегодня, 10:06 98 Цей матеріал також доступний українською Осужденный террорист участвовал в боевых действиях на Светлодарской дуге

Константиновский городской районный суд Донецкой области признал 35-летнего жителя Енакиево виновным в террористической деятельности.

Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2016 года он присоединился к оккупационным силам РФ и был назначен оператором ПТУР.

Также отмечается, что злоумышленник принимал участие в боевых действиях в районе Светлодарской дуги.

Захватили его в мае 2018-го во время контртеррористических мероприятий на линии разграничения в Бахмутском районе.

Решением суда боевик был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.