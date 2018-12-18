Воевавшего против Украины террориста из Енакиево приговорили к 10 годам
Сегодня, 10:06
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Константиновский городской районный суд Донецкой области признал 35-летнего жителя Енакиево виновным в террористической деятельности.
Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2016 года он присоединился к оккупационным силам РФ и был назначен оператором ПТУР.
Также отмечается, что злоумышленник принимал участие в боевых действиях в районе Светлодарской дуги.
Захватили его в мае 2018-го во время контртеррористических мероприятий на линии разграничения в Бахмутском районе.
Решением суда боевик был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.