Военный заявил, что комбат взорвал гранатой машину бойцов. В Силах ТрО начали служебное расследование 30 мая, 12:00 Кадры с горящей машиной, которые обнародовал военный (Фото:Скриншот видео турист тактичнийTwitter)

Украинский военный заявил, что его командир батальона подорвал гранатой автомобиль бойцов. В управлении Сил территориальной обороны сообщили hromadske, что начали служебное расследование.

Военный сообщил об инциденте в понедельник, 29 мая, опубликовав видео с горящей машиной: «Пока вся страна собирает деньги на автомобили для ВСУ, мой поплавленный комбат их подрывает», — написал он.

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За кадром рассказывают, что комбат подорвал ее, потому что военные на ней поехали в Лиман за бензином для генератора. Позже в комментариях боец уточнил, что они отправились в город на Новую почту.



«Ребятам, которые с позиций спустились, запрещены любые выезды, даже в соседний Лиман на НП. Два раза в неделю разрешен выезд одного человека из подразделения», — рассказал он.

Внимание, на обоих видео есть нецензурная лексика.



По словам военного, после публикации видео у него был долгий разговор «с угрозами в мою сторону, в сторону ребят». Он говорит, что военных, которые поехали в Лиман, обвиняют в СОЧ — самовольном оставлении части. За это предусмотрено наказание по статье 407 Уголовного кодекса Украины.

«[Угрозы следующего характера:] либо я записываю видео извинения за клевету и официально его публикую, либо против меня начинается расследование СБУ, контрдиверсионная борьба за съемку и распространение материала, за клевету на господина комбата», — рассказал боец.

Изданию hromadske в Региональном управлении Сил ТрО Запад сообщили, что по факту этой информации проводят служебное расследование.