Украинский воин сбил с помощью Стингеров две крылатые ракеты — Зеленский

11 октября, 22:42
Поделиться:
Президент отметил солдата Дмитрия Шумского (Фото:пресс-служба президента Украины)

Президент отметил солдата Дмитрия Шумского (Фото:пресс-служба президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про украинского защитника Дмитрия Шумского, который сбил из ПЗРК Стингер две ракеты российских террористов.

В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что за утро 11 октября Россия выпустила по Украине 28 ракет, из которых сбили 20. Также оккупанты атаковали украинцев 15 беспилотниками, почти все из которых были ударными иранскими дронами. Большинство из них было сбито, отметил президент.

Видео дня

Читайте также:

В Нацгвардии рассказали о новых успехах «Запорожского мстителя» (Фото:Національна гвардія України via Facebook) «Запорожский мститель». В Нацгвардии рассказали о срочнике, который сбил шесть вражеских Су-25 и крылатую ракету

Зеленский поблагодарил всех бойцов Воздушных сил, Сухопутных войск и разведки, которые вовлечены в защиту от российских ударов.

Президент отметил солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57 отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление).

«10 октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК Стингер сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это», — сказал президент.

В течение 10−11 октября РФ нанесла массированные удары по Украине. Погибли 20 человек, более 100 пострадали.

Инфографика: НВ

10 октября Противовоздушная оборона Украины уничтожила 25 российских ракет разных типов и девять беспилотников Shahed-136, а 11 октября уничтожены 20 крылатых ракет и 13 беспилотников Shahed.

https://www.youtube.com/embed/Hi3_KcM6gLU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Ракеты ПЗРК Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Главное сегодня

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X