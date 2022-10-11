Украинский воин сбил с помощью Стингеров две крылатые ракеты — Зеленский 11 октября, 22:42 Президент отметил солдата Дмитрия Шумского (Фото:пресс-служба президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про украинского защитника Дмитрия Шумского, который сбил из ПЗРК Стингер две ракеты российских террористов.

В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что за утро 11 октября Россия выпустила по Украине 28 ракет, из которых сбили 20. Также оккупанты атаковали украинцев 15 беспилотниками, почти все из которых были ударными иранскими дронами. Большинство из них было сбито, отметил президент.

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Зеленский поблагодарил всех бойцов Воздушных сил, Сухопутных войск и разведки, которые вовлечены в защиту от российских ударов.

Президент отметил солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57 отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление).

«10 октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК Стингер сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это», — сказал президент.

В течение 10−11 октября РФ нанесла массированные удары по Украине. Погибли 20 человек, более 100 пострадали.

Инфографика: НВ

10 октября Противовоздушная оборона Украины уничтожила 25 российских ракет разных типов и девять беспилотников Shahed-136, а 11 октября уничтожены 20 крылатых ракет и 13 беспилотников Shahed.