Когда ВСУ вышвырнут РФ из Украины? Украинский военный назвал минимальный срок 16 июля, 09:03 Украинские военные в Донецкой области, 8 июля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Новиковский в эфире Радио НВ назвал минимальные сроки того, когда ВСУ смогут вытеснить российские войска из Украины.



«Я думаю, что меньше всего — три месяца, почему? Скажу глазами военного. Во-первых, нужна слаженность всех линий фронта, всех батальонов и имеющихся бригад. Во-вторых, нужно, чтобы те люди, которые там, поняли, что от них зависит все, они должны сделать все для того, чтобы вышвырнуть, это моральный дух. Он высокий, но его надо еще поднять, чтобы все понимали, что это наш шанс и наш победный зов к тому, чтобы вышвырнуть это неподобство, не знаю, эту всю болотную тварь, чтобы они ушли к себе, туда, где им место. И третья часть — приходящее оружие требует все же определенных навыков, им нужно овладеть и потом двигаться. По моему видению, где-то два-три месяца минимально нужно», — сказал Новиковский.

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Он добавил, что для победы нужно, чтобы украинские военные ударили сразу с двух сторон — из Луганской и Донецкой областей, а также на юге.

«Там где Крым, Крымский полуостров, перебить им поставки еще с той стороны, а потом по всем фронтам просто их щемить», — отметил военный.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, закончить войну с Россией до конца года «совершенно возможно».

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