«В камуфляже заплатите оверпрайс». Почему на фронте нужна теплая одежда в жару и не стоит контактировать с местными жителями — военный 23 июля, 10:13 Что нужно знать перед попаданием на фронт (Фото:instagram.com/lennbeatz)

Военный ВСУ с позывным Бейкером в своем Instagram рассказал, к чему нужно быть готовым людям, которых мобилизовали на фронт.

Бейкер служит в ВСУ, муж парамедикине Ласточки

Глядя на собственный опыт, хочу дать вам несколько советов, которые сделают вашу жизнь более комфортной и безопасной:

Прежде всего, поймите то, что вы будете воевать на том участке, где враг значительно превосходит артиллерию и небо, поэтому какое-то время вам будет не сладко. Берите с собой минимум вещей. Ваши навыки и разные принадлежности на 1001 случай, скорее всего, вам совершенно не понадобятся. Вместо этого, возьмите с собой лучше пар 10 носков. Берите только самое необходимое и готовьтесь морально к тому, что однажды вы эти вещи потеряете ( бросите, потеряете, сгорят). Антисанитария. О душе вы забудете на несколько недель. Если вам удалось намутить несколько ВСУ-шных футболок и носков, берегите их, как зрачок глаза. Вам придется ходить в одних и тех же вещах неделями, а именно эти вещи очень хорошо справляются с этой задачей: отводят влагу, из комфортной ткани и, банально, не так пахнут. Сигареты. Если курите — берите сигареты. Если не курите — тоже берите, порадуете собратья. МНОГО СИГАРЕТ. Впишите несколько блоков себе в сумку и не забудьте про пачку кофе. То, что вы находитесь в бесчеловечных условиях — не значит, что вы должны себе в таком отказывать. Арафатка. Этот элемент одежды заслуживает отдельного пункта. МАСТХЕВ! Прекрасно защитись от пыли днем и от холода ночью. Поверьте, днем здесь ад на солнце, а после его заката, вы замерзнете. И так каждый день. Не поленитесь и приобретите себе арафатку, потом еще не раз себе за это поблагодарите. Супер универсальная штука. Сменный камуфляж. Всем будет все равно на то, что от вас пахнет и вы все в грязи и земле, потому что ваши собратья будут не лучше, но возьмите хотя бы еще одни штаны, потому что это действительно " расходник".

Видео дня

Днем — очень жарко, ночью — очень холодно. Имейте это не в виду. Не следуйте логике вроде: «Зачем мне флиска летом в +35». Поверьте, нужно! Пододеть под низ, когда вы ночью будете стоять в наряде или сидеть в засаде в секрете, ожидая колонну врага. Как минимум, ее можно надеть на голое тело и пойти спать в то время как основные вещи будут сохнуть. Это будет очень полезно, потому что потеть вы будете днем постоянно.

Также вас неоднократно спасет арафатка, поэтому подчеркиваю еще раз ее важность. Важнее ее, в армейском гардеробе могут быть только резиновые тапки. Снимайте обувь при первой возможности, постоянно меняйте носки, протирайте ноги, потому что грибок и другие неприятные истории будут вам создавать дополнительные проблемы к тем, которых у вас уже и так будет достаточно.

Меньше контактируйте с местными. Вы не знаете кто перед вами. Часть активно поддерживает ВСУ, а часть ждет русский мер. С рук ничего не берите, особенно еду. Тем более, ни в коем случае, не разглашайте кто вы, что вы и зачем приехали. Лучше говорите, что вы какой-то стройбат и вообще ничего не знаете, потому что однажды утром проснетесь от того, что в одно из помещений, которое вы заняли, прилетит ракета и ваши товарищи погибнут.

Запаситесь наличными. Рано или поздно вам нужно будет что-то себе прикупить, потому что ваши запасы не бесконечны. С банкоматами и терминалами здесь проблема, а поскольку Вооруженные силы будут платить вам ЗП на карту — лучше снимите тысяч 5−10 в ближайшем месте, где это можно сделать. Имейте в виду, что цены здесь кусаются. В отличие от Киева, сигареты здесь по 100−120 гривен. Можете попытаться переодеться в гражданское и приобрести по 80, но если вы в камуфляже — будете платить оверпрайс.

Физо. Нагрузок будет много и очень больших. Плюс к постоянным загрузкам-разгрузкам грузовиков разных габаритов, бегать будете постоянно и много, при чем грязные броней, бк, оружием или какими-то ящиками. Вы можете этого не делать, но помните, что вы живете, пока вы перемещаетесь. Вы должны быть постоянно в движении.

Копание. Копать, копать, копать. Копать в каске, в бронике, с оружием. Лежа или сидя на коленях, если повезет. Чем ближе вы к ядру Земли, тем это полезнее для вашего здоровья. Копайте как можно глубже, делайте перекрытые щели, норы. Встали в 6 утра, переждали обстрел, выпили кофе и на лопату. С лопаты слезаете вместе с закатом. Сам процесс занимает много сил, в принципе, как и все остальное. Пока есть возможность, на гражданке, тренируйте свою выносливость и дыхание. Я неоднократно сказал себе «спасибо» за то, что до войны год походил в скалку. И вы тоже будете благодарны.

Резюмируя, хочу сказать, что вы готовы к сверхчеловеческим нагрузкам. Постоянно работайте над собой. Из-за не могу, из-за еще немного и т. п. Со временем вы просто свыкнетесь с тем, что вам плохо и это не будет вам мешать. Боль, из-за адреналина, азарта и желания жить тоже не будет вам допекать, но все равно запаситесь какими-то мазями для суставов, потому что колени и поясница со временем скажет салют, особенно, когда выдохнете.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.