В Запорожской области военный в свой день рождения сбил российский вертолет

25 апреля, 11:01
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Всего в тот день в Запорожской области сбили три российских вертолета (Фото:Кадр видео Военное телевидение Украины)

Всего в тот день в Запорожской области сбили три российских вертолета (Фото:Кадр видео Военное телевидение Украины)

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В Запорожской области 21 апреля украинские силы сбили три российских вертолета. Один из них сбил военный в день своего рождения.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщает Генштаб со ссылкой на Военное телевидение Украины.

«Сбили с Иглы. Сбивал молодой парень, которому за день до этого показали, как этим аппаратом пользоваться. Случилось это в его день рождения», — рассказал Альфа, командир подразделения, воины которого уничтожили Ка-52.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вертолет Запорожская область Война России против Украины

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