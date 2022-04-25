В Запорожской области военный в свой день рождения сбил российский вертолет
Всего в тот день в Запорожской области сбили три российских вертолета (Фото:Кадр видео Военное телевидение Украины)
В Запорожской области 21 апреля украинские силы сбили три российских вертолета. Один из них сбил военный в день своего рождения.
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Об этом сообщает Генштаб со ссылкой на Военное телевидение Украины.
«Сбили с Иглы. Сбивал молодой парень, которому за день до этого показали, как этим аппаратом пользоваться. Случилось это в его день рождения», — рассказал Альфа, командир подразделения, воины которого уничтожили Ка-52.
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