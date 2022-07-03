С 1 октября. Женщинам, состоящим на военном учете, могут запретить выезд за границу 3 июля, 23:15 Украинские пограничники проверяют паспорта пассажиров, 16 июня 2022 года (Фото:Людовик Марин/Pool via REUTERS)

С 1 октября 2022 года в Украине должна полноценно заработать процедура взятия женщин на военный учет. Прошедшим эту процедуру может быть запрещено покидать страну в период действия военного положения, если оно будет продлено.

Женщины, чьи специальности или профессии родственны соответствующим военно-учетным специальностям, с 1 октября 2022 года должны браться на воинский учет военнообязанных. Такие изменения регламентирует Приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года.

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На сегодняшний день обновленный перечень содержит 14 специальностей и профессий, среди которых: пищевые технологии, медицина, медсестринство и фармакология, ветмедицина, учет и налогообложение, психология, полиграфия, социальная работа и соцобеспечение, и другое. Однако как именно будут определять, принадлежит ли женщина к этому перечню — по диплому о высшем образовании или по фактической профессии на текущий момент, пока не понятно, поясняет в комментарии НВ юрист Наталья Фещик:

«Нет однозначного ответа на этот вопрос, ведь такое нигде не регламентировано в документах. Но в целом те, кто изучает эту тему, склонны считать, что это должно быть и образование, и фактическая работа, а если женщина зарегистрирована как ФЛП — КВЭДы, которыми она пользуется. Однако как это должно реализовываться на практике, должны знать сами военкоматы».

ЗУ О мобилизации и мобилизационной подготовке не предусматривает разграничения по полу, говорит Наталья Фещик. Поэтому в случае, если военное положение будет продлено, женщины военнообязанные будут иметь такие же ограничения относительно выезда за границу в условиях военного времени, как и военнообязанные мужчины.

«Перечень оснований, предоставляющих право пересечения границы, определяется соответствующими правилами. Которые, в то же время, в большинстве случаев отсылочны к ст. 23 ЗУ О мобилизации, определяющей перечень оснований отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Так, к примеру, выезжать за границу смогут военнообязанные женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте от 18 лет, также женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители и родители -воспитатели детей до 18 лет с инвалидностью, и др.», — говорит Наталья Фещик.

Наряду с этим, если есть семья, в которой и мужчина, и женщина военнообязанные и вместе воспитывают одного или двух детей без инвалидности до 18 лет, они оба не смогут выехать за границу и вывезти своих детей, скажем, в случае эскалации, добавляет эксперт. На отсрочку имеет право один из родителей, если ситуация подпадает под указанные выше категории — исключения.

«По логике может казаться, что пока лицо не встало на военный учет, оно не является военнообязанным, а значит, может пересекать границу свободно. Но работать так не будет. Прежде всего, потому, что и для мужчин, и для женщин предусмотрена административная ответственность за не постановку на учет», — объясняет Наталья Фещик.

Украина имеет полугодовой переходный период для подготовки соответствующих нормативно-правовых документов о взятии женщин на военный учет. Поэтому, предполагает Наталья Фещик, с 1 октября 2022 года эта процедура должна заработать по полной.

Напомним, в Украине запускают производство женской военной формы. Проект называется Arm Women Now и преследует цель создания военной формы с учетом особенностей женской физиологии. До этого украинские женщины-военнослужащие носили мужскую форму или заказывали женскую за границей.

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