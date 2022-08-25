Пока не получили диплом. Должны ли студентки становиться на военный учет 25 августа, 19:13 Должны ли студентки становиться на военный учет до окончания учебы (Фото:Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца \ facebook)

В Украине женщины, получившие одну из специальностей из Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья, должны стать на военный учет.

Ранее в Верховной Раде рассказали, что решающим фактором в вопросе, должна ли женщина становиться на учет или нет, будет запись в ее дипломе о высшем образовании, а не в трудовой книжке или КВЭДах ФЛП. В то же время законом предусмотрено, что на учет должны стать женщины от 18 лет, в то время как в Украине студентки получают степень бакалавра в 19-20 лет.

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По словам юриста, студенток не могут принудительно мобилизовать, поскольку у них нет диплома, следовательно, у них нет специальности.

«Но, есть и второе высшее образование и высшая степень высшего образования. Если женщина получает образование во второй раз у нее на период обучения может быть отсрочка. Понятно, что если студентка изъявит желание защищать страну, то она может стать на учет по собственному желанию. Информация о женщинах, которые не получили еще определенную специальность, но уже работают по одной из перечня — пока не указано», — рассказала юрист Марина Бутина.

Можно ли будет девушкам-студентам уезжать из Украины? После установления на учет они официально становятся военнообязанными, поэтому, как и мужчины, будут иметь возможность выезжать из Украины только некоторые категории лиц при наличии веских оснований.

Напомним, ранее НВ рассказывал, есть ли необходимость мобилизовать женщин в ВСУ во время войны.

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