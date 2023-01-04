Мобилизация женщин 2023. Будут ли брать на работу тех, кто не стал на военный учет 4 января, 13:23 Военный учет женщин — какие изменения внесены в 2023 году (Фото:Pixabay.com)

С 2023 г. в Украине обнародовали новые правила военного учета. Они относятся также к женщинам. Рассказываем, какие новые правила для учета женщин установлены с 2023 года.

Военный учет женщин в Украине хотели ввести в 2022 году, однако он был изменен по сравнению с первоначальными идеями. Согласно документу, с 2022 года на военный учет должны становиться женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность. По собственному желанию могут стать женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны.

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Военный учет женщин регулирует порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов по постановлению от 30 декабря 2022 г. № 1487.

Военный учет женщин — регистрация в ТЦК

Если женщины поступили в ВУЗы, профессиональные и профессионально-технические специальные учреждения по медицинским специальностям, то за два месяца до окончания учебы заведения подают списки в ТЦК на территории ответственности которых они находятся.

ТЦК хранят в течение 10 лет списки, поступающие от учебных заведений в отношении женщин, получающих образование по медицинской или фармацевтической специальности.

Списки о выпускницах являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного (без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Выдача временных удостоверений женщинам, внесенным в ЕГР военного учета, производят ТЦК, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений — 30 суток.

После этого женщины в семидневный срок со дня их получения прибыть в ТЦК, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их проживания, для взятия на военный учет.

Взятие женщин на военный учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Как военный учет влияет на трудоустройство женщин

По статье 51 Порядка женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете в соответствующих ТЦК и не получившие приписное удостоверение к утверждению этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года. С 2027 года они не смогут трудоустроиться без становления на военный учет.

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций сообщают ТЦК о работающих в них женщинах, имеющих медицинское и фармацевтическое образование и не состоят на военном учете.

Не трудоустроенные женщины становятся на военный учет в ТЦК самостоятельно.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, кроме медицинских и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных только по их собственному желанию.

Мобилизация женщин ― какие специальности подлежат военному учету

В перечень специальностей или профессий, при которых женщины должны стать на военный учет и могут быть мобилизованы, входят следующие:

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины ( кроме медицинских сестер);

кроме медицинских сестер); профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники ( стоматология), стоматологи, фармации, провизоры;

стоматология), стоматологи, фармации, провизоры; операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники ( лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства; вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации ( кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины ( кроме медицинских сестер);

кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины кроме медицинских сестер); другие профессионалы в области медицины ( кроме сестринского дела и акушерства);

кроме сестринского дела и акушерства); специальность стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

специальность биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

специальность физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.

Полный список всех медицинских специальностей, по которым нужно стать на учет женщинам, можно увидеть на сайте Верховной Рады.