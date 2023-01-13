Военный учет ВПЛ. Кто из переселенцев должен явиться в ТЦК, а кто освобождается от мобилизации в 2023 году 13 января, 17:25 Военный учет ВПЛ — как становиться в 2023 году и что изменилось (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине в 2023 действуют новые правила военного учета. Рассказываем, какие изменения касаются внутри переселенных лиц и как для них будет вестись военный учет во время мобилизации .

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет, которые не освобождаются от службы, в соотвествеии с Законом о военной службе и обязанности или на отсрочку в соответствии с Законом о мобилизационной подготовке и мобилизации.

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В частности, военный учет в Украине и за рубежом для украинцев регулирует Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, принятый постановлением КМУ № 1487 от 30 декабря 2022 года.

Лица, сменившие место жительства и получившие статус ВПЛ также меняют территориальные центры комплектования и становятся на военный учет по месту фактического проживания.

По статье 21 Порядка взятие граждан, прибывших с временно оккупированных территорий Украины, на персонально-первичный и персональный военный учет осуществляется после взятия таких лиц на учет ВПЛ и на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

«По правилам должны стать на военный учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно за 7 дней после приезда. Обращаем внимание, это не значит, что вам сразу вручат повестку. Если вы относитесь к лицам, не подлежащим мобилизации, но повестка все равно пришла, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие ваш статус», ― сообщает Минреинтеграции после обновления правил военного учета.

Взятие на военный учет военнообязанных ВПЛ ― документы

Для взятия на военный учет ВПЛ должны предоставить следующие документы:

Заявление;

Паспорт гражданина Украины;

Военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

Для лиц уволенных в запас: учетно-послужная карточка, предписание воинской части;

Для уволенных по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам — свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;

Решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или в военное время ( при наличии).

Что делать при потере документов:

При изменении места регистрации или проживания во время войны может случиться, что теряются личные и/или военно-учетные документы. Неприбытие в ТЦК все равно определяется как нарушение закона в таких случаях. Поэтому необходимо обратиться в центр комплектования и предоставить данные о регистрации как ВПЛ.

Мобилизация 2023 — кто не подлежит призыву

Не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные:

По профессиональной деятельности:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины; другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

По состоянию здоровья:

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); женщины и мужчины опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

занятые постоянным уходом за больной женой ( супругом), ребенком, а также родителями своими или жены ( супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

супругом), ребенком, а также родителями своими или жены супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги ( супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Не призывают лиц с инвалидностью I, II, III групп, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, венерическими заболеваниями, с серьезными физическими недостатками, тяжелыми болезнями слуха и зрения. Лица с инвалидностью ІІІ группы могут быть мобилизованы добровольно и проходить службу по месту жительства.

По семейным обстоятельствам:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужа ( жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

детей) и мужа жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе; беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. В эту категорию входят близкие таких людей:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Для получения образования, преподавания или занятия наукой:

соискатели профессионального ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального ( профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Не подлежат призыву на военную службу во время частичной мобилизации в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас (кроме военнослужащих, зачисленных на службу военном оперативном резерве первой очереди). Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Военный учет ВПЛ 2023 ― ответственность за уклонение

При нарушении правил военного учета переселенцев закон предусматривает уголовную и административную ответственность. В статье 11 Приложения 2 Порядка предусматривается:

Призывники, военнообязанные и резервисты за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, испорчении или небрежном хранении военно-учетных документов, повлекшее их утрату, привлекаются к административной ответственности согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

Граждане, уклоняющиеся от военного учета, учебного ( проверочного) или специального собрания, от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, несут уголовную ответственность.

Соответственно, законодательством Украины предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа (510−850 грн), а за повторное нарушение (850−1700 грн).

К уголовной ответственности лицо может быть привлечено после неявки для становления на учет после получения письменного предупреждения по статье 337 УКУ.