Всеобщая мобилизация. Кто обязан стать на воинский учет во время военного положения в Украине 31 мая, 13:16 Всеобщая мобилизация: кто становится на воинский учет в Украине и какие виды учета предусмотрены законом (Фото:REUTERS/Надя Воллебен)

Во время военного положения военные оценивают и формируют мобилизационный резерв для выполнения мобилизационных планов. Поэтому, некоторые категории мужчин, которые не стоят на воинском учете должны обратиться в ТЦК по месту жительства для уточнения данных.

В Украине с 24 февраля 20022 года объявлено военное положение и всеобщую мобилизацию. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, должны стоять на воинском учете, подать актуальную информацию о себе, своей работе и профессиональных навыках. Любого из военнообязанных могут мобилизовать, если военно-врачебная комиссия определяет пригодность человека к выполнению обязанностей.

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В Украине есть три вида воинского учета, а с января 2023 года в стране действует новый Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. По новым правилам воинский учет теперь ведется и за рубежом.

Кто должен стать на воинский учет в ТЦК

В ТЦК Закон о воинской обязанности и военной службе предусматривает три вида воинского учета — для призывников, военнообязанных и резервистов.

На воинский учет призывников кроме Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины становятся такие мужчины:

приписанные к призывным участкам;

прибывшие из других местностей ( административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства; которые приобрели гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат приписке к призывным участкам;

уволенные со службы в военном резерве, которые не выполнили обязанностей службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов, не проходили срочную военную службу и не достигли 27-летнего возраста;

На воинский учет военнообязанных становятся:

уволенные с военной службы в запас;

прекратившие альтернативную (невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативной (невоенной) службе;

военнообязанные, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Государственного бюро расследований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального органа исполнительной властикоторые приобрели гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат постановке на учет военнообязанных;

снятые с воинского учета Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины соответственно по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины;

освобожденные от призыва на срочную военную службу по этому Закону;

достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников;

уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

На воинский учет резервистов становятся:

зачисленные в особый период на службу в военном оперативном резерве;

после заключения контракта о прохождении службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;

после прибытия из других местностей ( административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства.

Люди, которые меняют место жительства должны стать на воинский учет по новому месту жительства в течение пяти дней с прибытия на место.

Военный учет и спецучет для забронированных

Военный учет военнообязанных и резервистов по назначению делится на общий и специальный.

На общем воинском учете находятся военнообязанные и резервисты, которые не забронированы за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями на период мобилизации и на военное время.

Военнообязанные, которые согласно Закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации забронированы за государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и на военное время, находятся на специальном воинском учете.

Кто ведет воинский учет

Военный учет в Украине осуществляют территориальные центры комплектования, местные органы самоуправления, если нет ТЦК (села, поселки, поселения городского типа), работодатель и дипломатические украинские учреждения за рубежом.

Данные с работы регулярно подают в ТЦК для внесения в единый реестр. Дипломатические учреждения регулярно передают данные о военнообязанных, призывниках и резервистах, которые стоят у них на воинском учете.

На воинский учет в дипломатических учреждениях за рубежом становятся украинцы, которые покидают Украину более чем на 3 месяца и снимаются с воинского учета в ТЦК по месту жительства.

30 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9281, который меняет возраст пребывания на воинском учете призывников. До этого момента возраст призывников считался от 18 до 27 лет. После подписания закона, возраст сократится до 25 лет.

После вступления в действие изменений мужчин с 25 лет можно будет призывать по мобилизации, поскольку после изменений в закон осенью 2022 года призыв не проводится во время военного положения, а призывников нельзя принудительно мобилизовать во время военного времени.