Военный учет в Украине. Какая ответственность и штрафы за нарушение в 2023 году 8 мая, 19:48 Военный учет в Украине — какие виды и ответственность за нарушение правил (Фото:Сводка Генштаба)

В Украине военное положение и мобилизация продолжаются с 24 февраля 2022 года, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны быть на военном учете. 30 декабря 2022 г. в Украине приняли новые правила военного учета.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 18 августа 2023 года в Украине. Все военнообязанные мужчины должны состоять на военном учете и могут быть мобилизованы повестками.



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Процесс учета регулируется Постановлением КМУ №1487 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и уточняет предыдущие правила и включает в себя несколько обновлений.

Виды военного учета в Украине и ведущие

По постановлению №1487 предполагается, что военный учет будут вести:

территориальные центры комплектования и социальной поддержки;

работодатели;

дипломатические учреждения за границей;

Кроме того, предполагается, что с 2026 года будет проводиться военный учет женщин - сначала на последнем курсе университета по медицинской специальности, а затем в ТЦК по месту жительства женщин и на работе, а также в случае, когда женщины добровольно становятся на военный учет.

В Украине предусмотрен военный учет призывников, резервистов и военнообязанных. На военный учет берутся:

призывники в возрасте от 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе, в том числе женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, список которых утвержден Минобороны.

Украина планирует снизить предельный призывной возраст от 27 до 25 лет в Украине. Соответствующий законопроект поддержало правительство. Изменения будут внесены в статьи 15, 18, 18-1, 37 Закона Украины о воинской обязанности и военной службе.

Призывники, военнообязанные и резервисты, виновные в нарушении требований правил военного учета, несут ответственность по закону.

Какая ответственность за нарушение правил военного учета

Ответственность за нарушение правил ведения военного учета определяет Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Статья 210 ― Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета влечет за собой:

наложение штрафа от тридцати до пятидесяти тысяч рублей ( 510-850 грн.)

повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период (военное положение) влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста тысяч рублей (850-1700грн.).

Статья 210-1 - Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает штраф для физических и должностных лиц.

Размер штрафа определен в не облагаемых налогом минимумах доходов граждан. Так, он составляет:

для физических лиц (ответственных лиц за ведение военного учета) от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 грн.);

для должностных лиц (руководителей) – от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400-5100 грн.).

Если правонарушение совершено повторно в течение года или в особый период (военное время) штраф будет составлять:

для граждан физических лиц (ответственных лиц за ведение военного учета) от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400-5100 грн.);

для должностных лиц (руководителей) – от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100-8500 грн.).

Ответственные за несоблюдение правил военного учета касается руководителя предприятия, учреждения, организации. Она предусматривает штраф как на руководителя предприятия, так и на лицо, ответственное за ведение военного учета в соответствии с приказом.

Статья 211 ― Порча военно-учетных документов или потеря их по неосторожности касается призывников, военнообязанных и резервистов.

Порча военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военным билетам, временным удостоверениям военнообязанных), повлекшее их утрату, влекут:

наложение штрафа от тридцати до пятидесяти тысяч рублей ( 510-850 грн.);

повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-1700грн.).

Статья 235 КУоАП ― Дела о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации и, соответственно, дела о нарушении работодателями правил военного учета как составляющей такого нарушения рассматривают ТЦК.

От имени ТЦК рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители ТЦК.