В соответствии с новым постановлением. Что известно об установлении на военный учет в Украине несовершеннолетних

6 января, 06:35
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В Украине изменились правила военного учета (Фото:facebook / Генеральный штаб ВСУ)

В Украине изменились правила военного учета (Фото:facebook / Генеральный штаб ВСУ)

Правительство Украины утвердило постановление, в котором опубликовало новые правила ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

В частности, в постановлении говорится, что теперь взятию на персонально-первичный и персональный военный учет в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях подлежат граждане Украины из числа призывников в возрасте от 16  год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет. NV разобрался, что это значит для украинцев.

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Согласно тексту постановления, военный учет делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно Закону Украины О воинской обязанности и военной службе, по воинской обязанности граждане Украины делятся на следующие категории:

  • допризывники - лица, подлежащие приписке к призывным участкам;
  • призывники - лица, приписанные к призывным участкам;
  • военнослужащие - лица, проходящие военную службу;
  • военнообязанные - лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;
  • резервисты - лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Кроме них, взятию на военный учет подлежат следующие граждане Украины:

  • военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе,
  • в их числе – женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность,
  • только по собственному желанию — женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны (в списке 14 родственных специальностей и 7 профессий).

В соответствии с обновленными правилами военного учета мужчины обязаны самостоятельно вставать на военный учет, а также сообщать ТЦК и СП об изменениях семейного статуса, появлении или продлении права на отсрочку, смене места жительства. На военный учет граждан Украины принимают (или снимают с него):

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  • соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки,
  • органы СБУ (резервисты запаса службы),
  • подразделения Службы внешней разведки (резервисты запаса СВР)

То есть речь идет о разных категориях граждан и обновлениях в постановлении не означает, что теперь несовершеннолетние военнообязанные могут быть мобилизованы до достижения совершеннолетия. Мобилизации подлежат военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие права на отсрочку и пригодные к службе по состоянию здоровья.

Недавно NV рассказывал, в каких случаях могут мобилизовать мужчин старше 60 лет.

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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Мобилизация Военное положение Военнообязанные Призыв Военнослужащий Воинский учет

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