В сотрудничестве с ТЦК и СП. Кто и как ведет военный учет на предприятиях и какие документы может требовать — юрист 2 февраля, 13:23 Военный учет на предприятиях (Фото:Art Guzman / pexels)

С начала января действует новое Постановление о порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов ( ПВР) на предприятиях.

Специально для NV, советница Asters эксперт Юлия Потемкина рассказала, что теперь бизнес должен строго соблюдать правила военного учета и тесно сотрудничать с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Для этого на каждом предприятии должен вестись учет определенных документов.

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Кто должен заниматься документами для военного учета на предприятиях и какие документы имеют право требовать

«Новый порядок акцентирует внимание на необходимости назначения на предприятии ответственного за ведение военного учета. Таким «старшим» по учету назначается HR или другое лицо, ответственное за учет работников на предприятии.

В зависимости от количества работников, подлежащих учету, количество ответственных может увеличиваться и объединяться в отдельные подразделения."

Следовательно, руководителям бизнесов, еще не успевших назначить ответственного или ответственных за учет, стоит это сделать как можно скорее. На каждом предприятии уже должно быть лицо, которое будет контактировать с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Обязанности такого ответственного лица сводятся к следующему:

Ведение и регулярное обновление разного рода учетных документов: списка персонального военного учета, сведений оперативного учета ПВР, журнала учета результатов проверки.

Проверка при принятии на работу у претендентов военно-учетных документов ( для призывников — приписное, для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение, для резервистов — военный билет), взятие их на военный учет в ТЦК и СП и доведение под личную подпись Правил военного учета.

для призывников — приписное, для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение, для резервистов — военный билет), взятие их на военный учет в ТЦК и СП и доведение под личную подпись Правил военного учета. Периодическая сверка с ТЦК и СП учетных данных, представление по их требованию сведений о ПВР, постоянное информирование ТЦК и СП о должностных лицах предприятий и ПВР, нарушающих правила военного учета.

Прием от ПВР под расписку их военно-учетных документов, оповещение их о вызове в соответствующие ТЦК и СП, а также постоянный контроль за исполнением должностными лицами предприятий и ПВР правил военного учета.

«Очевидно, что бизнесу, который не в полном объеме введя у себя военно-учетную дисциплину, для соблюдения требований Порядка и минимизации рисков привлечения соответствующих должностных лиц к ответственности, необходимо начать процесс имплементации таких положений».